Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина стала ведущей "Евровидения 2023"

Что известно

Фронтвумен украинской рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина стала одной из четырех ведущих на "Евровидении 2023" в Ливерпуле. В ходе Национального отбора на конкурс она была в составе жюри.

Компанию певице на сцене в Великобритании составят телеведущий и комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, английская актриса и певица Анна Веддингем и певица Алиша Диксон.

Постоянным комментатором конкурса в Украине остается ведущий Тимур Мирошниченко. В этом году он станет корреспондентом конкурса в Ливерпуле.

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Это означает, что Тимур будет появляться на протяжении всех шоу, а также комментировать его в прямом эфире по комментаторскому боксу Украины на Liverpool Arena.

А вместе с ведущим Сэмом Квеком Тимур Мирошниченко будет вести прямую трансляцию церемонии открытия на официальном YouTube-канале Евровидения.

Что известно о Евровидении 2023 года

Мероприятие будет проведено в Ливерпуле на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".

Концертная площадка находится недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего за несколько минут ходьбы - несколько отелей, вокзал, неподалеку и аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доку на берегу реки Мерси.

31 января состоится прямая трансляция передачи ключей городу Ливерпуля и жеребьевки участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидение-2023.

На 67-м песенном конкурсе в Ливерпуле Украину представит группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".