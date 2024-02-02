"Ресурс перемоги": фронтмен Pianoбой виступив за "бронювання" артистів

Чому артисти мають отримувать "бронь"

Співак прокоментував слова Гаріка Кричевскього, який раніше заявляв про те, що артистів потрібно "бронювати".

"Ми живемо в часи, коли немає єдиної хорошої та вірної відповіді на таке питання. Завжди залишаться ті, хто не згоден. З однієї сторони, очевидно, що перемогти ми зможемо тільки ефективно та цільово використовуючи потенціал всіх громадян", - зазначив артист.

"Тобто з чисто менеджерської точки зору, "бронь" повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити, звісно, артисти підходять під цей критерій. Бо це обличчя", - додав він.

За словами Шурова, деякі артисти можуть принести більше користі, коли вони будуть не в окопі, а на сцені.

Музичний продюсер Нацвідбору висловився про "бронювання" артистів (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

"На мою думку, активно діючий артист, який гастролює, дає благодійні концерти, акумулює кошти для допомоги тим, хто її потребує, дає людям нові сенси та емоційну підтримку, принесе набагато більше ефективної користі перемозі, займаючись свою справою, ніж в окопі чи на кухні", - пояснив музикант.

Він зазначив, що йдеться про артистів, які "окрім смислового навантаження ще є бізнесом, який платить податки". Такі люди, пояснив Шуров, не отримували "жодної копійки" від держави та побудували кар'єру самостійно.

"Логіка така: держава не витрачає на них ресурс, а навпаки, діяльність цих людей є ресурсом для перемоги всіх. Але ще є інша сторона, людська, вона емоційно важка: адже всі люди для когось є незамінними, кожен тато та син, брат та онук є єдиними для їхніх близьких. Ми всі постали перед питаннями, на які важко дати незаперечну відповідь", - додав артист.