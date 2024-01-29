"Піду втоплюся": куди зник та як зараз виглядає "Підпільник Кіндрат" Андрій Миколайчук

Пісня "Піду втоплюся у річці глибокій" була популярна ще з 1989 року. Нині вона нерідко "спливає" у мережі, хоча мало хто знає хоча б щось про її автора та виконавця - артиста Андрія Миколайчука з прізвиськом "Підпільник Кіндрат".

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, Facebook-сторінки Миколайчука та спільноти "Фан-клуб української музики минулих десятиліть", інтерв'ю артиста для "УП", YouTube,

Як зараз виглядає співак та що відомо про його кар'єру, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Чи відомий Миколайчук

Артист народився 6 грудня 1959 року в Умані. Він працював музичним вихователем у дитячому садочку, а у 1989 році артист взяв участь у першому фестивалі "Червона Рута".

Там Миколайчук виступив з піснями "Піду втоплюся" та "Підпільник Кіндрат". Артисту вдалося стати лауреатом другої премії у жанрі поп-музики, він здобув приз глядацьких симпатій та став відомим. Потім музикант два роки працював у Львівському театрі "Крива Люфа", де виступав з власними піснями.

Втім, потім артист не став активно розвивати свою кар'єру. У 1993 та 1995 роках він випустив по одній пісні, перший трек "Лист до Парижу" йому подарував Павло Зібров. Другу пісню "Марія" Миколайчук написав сам, потім вона стала саундтреком до шоу Дмитра Гордона.

Загалом артист випустив чотири платівки - "Піду втоплюся" (1996), "Бензобаки" (1996), "Отаман" (1997), "Про Туніс і Багами" (1998), "The best" (2004).

Миколайчук на інтерв'ю у Гордона у 2016 році (скріншот)

Де зараз виконавець пісні "Піду втоплюся"

У 2000-х роках Миколайчук припинив виступати та переїхав до Миколаєва, хоча до цього декілька років мешкав у Києві. Там він купив будиночок. Спочатку артист хотів відкрити студію, а потім навіть планував стати будівельником.

У 2014 році Миколайчук повернувся до Києва. Він розповідав, що кожного дня пише пісні, яких у нього назбиралося вже дуже багато.

"Я живу одним днем і не задумуюсь, що буде. Нічого не встигаю, зашиваюсь", - зазначив артист.

Потім він давав інтерв'ю Гордону, а у 2017 році Миколайчук зареєструвався на Facebook. Він пояснив, куди "зник", а також подякував фанам за увагу.

Сторінка Миколайчука (скріншот)

"Я часто читаю коментарі: де подівся Андрій Миколайчук?, чому він більше не виступає на великій сцені? Друзі, зі мною все гаразд. Я живий, здоровий. Дякую вам, що ви ще мене пам'ятаєте. Так, дійсно, я більше не виступаю на сцені і живу спокійним життям, як і всі прості люди", - писав співак.

"Роки активних гастролів на довгий час відбили у мене бажання спілкуватися з людьми. Я просто хотів пожити для себе. За цей час я написав дуже багато нових пісень. Їх поки що ніхто не чув, та в майбутньому все можливо", - додавав він.

Потім артист робив меланхолічні дописи й розповідав про кризу середнього віку.

Допис артиста (скріншот)

Окрім цього, Миколайчук навіть показував "свіжі" фото. На одному з них артист з оголеним торсом обтирався снігом.

Як виглядає автор пісні "Піду втоплюся" (фото: Facebook/Андрій Миколайчук)

Нині ж сторінка Миколайчука у Facebook неактивна, а сам він більше не дає інтерв'ю. Тому де артист саме зараз - залишається загадкою. Відомо, що у чоловіка є дружина, донька та двоє онуків.

Втім, у 2021 році повідомлялося, що артист виступав на програмі "Дискодрайв". Саме тоді з'явилося його, ймовірне, одне з найбільш актуальних фото.

Артист декілька років тому (фото: Facebook/Фан-клуб української музики минулих десятиліть)

Пісні Миколайчука - відео