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"Ресурс победы": фронтмен Pianoбой выступил за "бронирование" артистов

Что Шуров думает о мобилизации (фото: instagram.com/dmitry_shurov)
Автор: Полина Иваненко

Фронтмен группы Pianoбой и музыкальный продюсер Нацотбора на нынешнее Евровидение высказался по поводу мобилизации. Он заявил, что артисты якобы подходят под критерий людей, которым нужно давать "бронь".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Шуров сказал в интервью для "NV".

Почему артисты должны получать "бронь"

Певец прокомментировал слова Гарика Кричевского, который ранее заявлял о том, что артистов нужно "бронировать".

"Мы живем во времена, когда нет единого хорошего и верного ответа на такой вопрос. Всегда останутся те, кто не согласен. С одной стороны, очевидно, что победить мы сможем только эффективно и целенаправленно используя потенциал всех граждан", - отметил артист.

"То есть с чисто менеджерской точки зрения, "бронь" должны получать те люди, которых невозможно никем заменить, конечно, артисты подходят под этот критерий. Потому что это лицо", - добавил он.

По словам Шурова, некоторые артисты могут принести больше пользы, когда они будут не в окопе, а на сцене.

Музыкальный продюсер Нацотбора высказался о "бронировании" артистов (фото: instagram.com/dmitry_shurov)

"По моему мнению, активно действующий гастролирующий артист, который дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи тем, кто в ней нуждается, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне", - объяснил музыкант.

Он отметил, что речь идет об артистах, которые "кроме смысловой нагрузки еще являются бизнесом, который платит налоги". Такие люди, объяснил Шуров, не получали "никакой копейки" от государства и построили карьеру самостоятельно.

"Логика такова: государство не тратит на них ресурс, а наоборот, деятельность этих людей является ресурсом для победы всех. Но еще есть другая сторона, человеческая, она эмоционально тяжелая: ведь все люди для кого-то незаменимы, каждый папа и сын, брат и внук единственный для их близких. Мы все встали перед вопросами, на которые трудно дать неоспоримый ответ", - добавил артист.

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