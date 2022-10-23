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На фронті загинув український режисер і воїн Яворський: "розповідав про Героїв, а тепер став ним сам" (фото, відео)

Фото: Василь Яворський, український режисер та військовий (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

На фронті, обороняючи Україну від російських загарбників, загинув військовий ЗСУ Василь Яворський. До повномасштабного вторгнення РФ він був режисером і працював на телебаченні, був співавтором проекту "Історія Героя", в якому описувалися історії захисників нашої країни, їхні подвиги на передовій.

Про це 23 жовтня розповіли колеги загиблого на Facebook-сторінці телерадіокомпанії "Перший Західний".

"Трагічна звістка з фронту - наш колега, режисер Василь Яворський загинув, як військовий, боєць за справедливість і Герой!" - йдеться у повідомленні.

У ТРК зазначили, що документальні стрічки Яворського із циклу "Історія Героя" не давали забути тих, хто загинув за мирне небо, за правду та за українців.

Василь Яворський, воїн ЗСУ, режисер (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)

"Він той, хто розповідав про Героїв, а тепер став ним сам. Він назавжди залишиться у наших серцях", - пишуть колеги пана Василя.

Колектив висловив щирі співчуття родині, близьким та рідним захисника.

Василь Яворський, захисник України (фото: facebook.com/profile/Василь Яворський)

Як розповіла молода дружина Яворського Світлана Деркач - закохані лише два тижні тому, 10 жовтня, пов'язали себе узами шлюбу - її чоловік загинув на Східному напрямі через ворожий уламок снаряда.

"Мій навіки. Лети. Мій чоловік Василь Яворський загинув на сході від ворожого уламка. Миттєва смерть. Деталі похоронної процесії повідомлю згодом", - написала вона у Facebook.

Василь Яворський та Світлана Деркач одружилися 10 жовтня (фото: facebook.com/svetka.excess)

Українці в коментарях до публікації в мережі висловлюють глибокі співчуття і згадують Яворського доброзичливою, світлою, чуйною та талановитою людиною.

  • Васька... Васька... Це так боляче, не хочеться вірити. Світла вічна пам'ять та честь, Тобі, Герою.
  • Щирі співчуття
  • Світлячок! Мої співчуття, хоч це тільки слова... Васька!!! Немає слів... Вічна та Світла Тобі пам'ять, Васю!!!
  • Співчуваю... Василь був дуже доброзичливий!
  • Прийми мої щирі співчуття! Герої не вмирають! Вони завжди будуть у нашій пам'яті та серцях. Тримайтеся!
  • Я не можу повірити... Ми будемо його пам'ятати завжди...

Василь Яворський (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)

Пропонуємо вам подивитись, які документальні стрічки про українських захисників режисирував Василь Яворський у проекті "Історія Героя". Ось, наприклад, один з останніх випусків про військового капелана, парамедика, ветерана АТО/ООС, захисника Донецького аеропорту Олега Марінченка з позивним "Архітектор", який здобув вічність у серпні на передовій.

Відео: фільми проекту "Історія Героя"

Відео: Василь Яворський загинув на фронті

Нагадаємо, у червні стали відомі деталі загибелі литовського режисера Кведаравічюса, який рятував людей у Маріуполі й був замучений окупантами.

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