На фронті загинув український режисер і воїн Яворський: "розповідав про Героїв, а тепер став ним сам" (фото, відео)

На фронті, обороняючи Україну від російських загарбників, загинув військовий ЗСУ Василь Яворський. До повномасштабного вторгнення РФ він був режисером і працював на телебаченні, був співавтором проекту "Історія Героя", в якому описувалися історії захисників нашої країни, їхні подвиги на передовій.
Про це 23 жовтня розповіли колеги загиблого на Facebook-сторінці телерадіокомпанії "Перший Західний".
"Трагічна звістка з фронту - наш колега, режисер Василь Яворський загинув, як військовий, боєць за справедливість і Герой!" - йдеться у повідомленні.
У ТРК зазначили, що документальні стрічки Яворського із циклу "Історія Героя" не давали забути тих, хто загинув за мирне небо, за правду та за українців.
Василь Яворський, воїн ЗСУ, режисер (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)
"Він той, хто розповідав про Героїв, а тепер став ним сам. Він назавжди залишиться у наших серцях", - пишуть колеги пана Василя.
Колектив висловив щирі співчуття родині, близьким та рідним захисника.
Василь Яворський, захисник України (фото: facebook.com/profile/Василь Яворський)
Як розповіла молода дружина Яворського Світлана Деркач - закохані лише два тижні тому, 10 жовтня, пов'язали себе узами шлюбу - її чоловік загинув на Східному напрямі через ворожий уламок снаряда.
"Мій навіки. Лети. Мій чоловік Василь Яворський загинув на сході від ворожого уламка. Миттєва смерть. Деталі похоронної процесії повідомлю згодом", - написала вона у Facebook.
Василь Яворський та Світлана Деркач одружилися 10 жовтня (фото: facebook.com/svetka.excess)
Українці в коментарях до публікації в мережі висловлюють глибокі співчуття і згадують Яворського доброзичливою, світлою, чуйною та талановитою людиною.
Василь Яворський (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)
Пропонуємо вам подивитись, які документальні стрічки про українських захисників режисирував Василь Яворський у проекті "Історія Героя". Ось, наприклад, один з останніх випусків про військового капелана, парамедика, ветерана АТО/ООС, захисника Донецького аеропорту Олега Марінченка з позивним "Архітектор", який здобув вічність у серпні на передовій.
Відео: фільми проекту "Історія Героя"
Відео: Василь Яворський загинув на фронті
Нагадаємо, у червні стали відомі деталі загибелі литовського режисера Кведаравічюса, який рятував людей у Маріуполі й був замучений окупантами.