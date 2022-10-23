На фронте погиб украинский режиссер и воин Яворский: "рассказывал о Героях, а теперь стал им сам" (фото, видео)

"Трагическая весть с фронта - наш коллега, режиссер Василий Яворский погиб, как военный, боец за справедливость и Герой!" - говорится в сообщении.

В ТРК отметили, что документальные ленты Яворского из цикла "История Героя" не давали забыть тех, кто погиб за мирное небо, за правду и за украинцев.

Василий Яворский, воин ВСУ, режиссер (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)

"Он тот, кто рассказывал о Героях, а теперь стал им сам. Он навсегда останется в наших сердцах", - пишут коллеги пана Василия.

Коллектив выразил искренние соболезнования семье, близким и родным защитника.

Василий Яворский, защитник Украины (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)

Как рассказала молодая жена Яворского Светлана Деркач - влюбленные только две недели назад, 10 октября, связали себя узами брака - ее муж погиб на Восточном направлении из-за вражеского обломка снаряда.

"Мой навеки. Лети. Мой муж Василий Яворский погиб на востоке от вражеского обломка. Мгновенная смерть. Детали погребальной процессии сообщу со временем", - написала она в Facebook.

Василий Яворский и Светлана Деркач поженились 10 октября (фото: facebook.com/svetka.excess)

Украинцы в комментариях к публикации в сети выражают глубокие соболезнования и вспоминают Яворского дружелюбным, светлым, отзывчивым и талантливым человеком.

Васька... Васька... Это так больно, не хочется верить. Светлая вечная память и честь, Тебе, Герой.

Искренние соболезнования

Светлячок! Мои соболезнования, хотя это только слова... Васька!!! Нет слов... Вечная и Светлая Тебе память, Васенька!!!

Сочувствую... Василий был очень дружелюбный!

Прими мои искренние соболезнования! Герои не умирают! Они всегда будут в нашей памяти и сердцах. Держитесь!

Я не могу поверить... Мы будем его помнить всегда...

Василий Яворский (фото: facebook.com/profile / Василь Яворський)

Предлагаем вам посмотреть, какие документальные ленты об украинских защитниках режиссировал Василий Яворский в проекте "История Героя". Вот, к примеру, один из последних выпусков о военном капеллане, парамедике, ветеране АТО/ООС, защитнике Донецкого аэропорта Олеге Маринченко с позывным "Архитектор", который обрел вечность в августе на передовой.

Видео: фильмы проекта "История Героя"

Видео: Василий Яворский погиб на фронте