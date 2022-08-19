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Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор"

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Херсонская область, Пятница 19 августа 2022 22:38
Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг "Архитектор" Фото: Олег Маринченко с позывным "Архитектор", парамедик ВСУ, капеллан и "киборг" (скрин с youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

Парамедик ВСУ Олег Маринченко с позывным "Архитектор" погиб на передовой, когда оказывал медицинскую помощь побратимам. Жизнь защитника Украины оборвала российская мина, которая попала в блиндаж, где были военные.

Об этом 19 августа передает "Капелланское служение ВСЦ ЕХБ Украины" на странице в Facebook.

Маринченко также был капелланом, и ветераном АТО на Донбассе, защищал Донецкий аэропорт.

Киборг после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов снова отправился на фронт, где спасал жизни бойцов.

Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;

Олег Маринченко во время вручения награды "киборгам", защитникам ДАПа (фото: facebook.com/apolukhin)

"Погиб от прямого попадания российской мины большого калибра в блиндаж, где и находился и оказывал неотложную помощь раненым братьям по оружию. Положил свою душу ради спасения друзей своих. Погиб Героем", - рассказали в капелланской организации.

Также в публикации приводится цитата из Писания:

"Ибо когда живем - для Господа живем, и когда умираем - для Господа умираем. И живем ли, умираем ли - мы Господни!" Библия. Послание к римлянам 14:8.

Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;

Олег Маринченко "Архитектор", парамедик ВСУ (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Капелланы также призвали украинцев вспомнить в молитвах семью Олега Маринченко, отважного защитника, который на передовой как парамедик лечил раны бойцов, и как священник оказывал духовную поддержку.

Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;

Олег Маринченко "Архитектор", парамедик, капеллан и ветеран АТО "киборг" (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Как рассказал в сети Андрей Полухин, "Архитектор" погиб под Херсоном от "прилета" в блиндаж, где оказывал медицинскую помощь.

"Эта мина задела и мое сердце... Мы братья 17 лет. Олег первым обнял меня в церкви, когда я туда только пришел. Он был мне наставником во время моих капелланских поездок. Он был старшим дьяконом моей родной церкви. Дважды находился в Донецком аэропорту. Когда я заехал в новый терминал - он показал мне, как и чем оказывать медицинскую помощь. Это были мои первые курсы по тактической медицине", - пишет он в Facebook.

Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;

Андрей Полухин и Олег Маринченко в Донецком аэропорту (фото: facebook.com/apolukhin)

Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;

Парамедик и капеллан, "киборг" Олег Маринченко (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Спасая раненых побратимов на фронте погиб парамедик, капеллан и киборг &quot;Архитектор&quot;

Олег Маринченко "Архитектор" во время защиты Донецкого аэропорта в 2014 году (фото: facebook.com/olegmarinchenko)

Видео: о герое Олеге Маринченко сняли фильм

Ранее мы писали, что на фронте погиб воин ВСУ, журналист "Мальчик", который ценой жизни остановил прорыв "вагнеровцев".

Напомним также, что в июле на передовой погиб известный украинский телеведущий.

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