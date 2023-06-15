У боях за Бахмут загинув син дисидента Роман Чорномаз: що відомо про Героя (фото)

Боєць Легіону Свободи Роман Чорномаз загинув, захищаючи Україну на Бахмутському напрямку. До війни чоловік займався фотографією та сільським господарством.

Про його загибель повідомив колишній народний депутат Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про Чорномаза

Роман народився та виріс в досить патріотичній сім'ї, тому не дивно, що після повномасштабного вторгнення Росії пішов до лав ЗСУ.

Батько Романа - відомий історик, дисидент, письменник і громадський діяч Богдан Данилович Чорномаз.

Тетяна Чорномаз, мама військового, також є відомою активісткою. Зараз вона займається активною волонтерською діяльністю.

"Коли почалася війна, Роман просто продовжив справу своїх батьків - став на захист України. Змінив фотоапарат, з яким працював професійно, на приціл снайперської гвинтівки та приєднався до батальйону "Свобода", - пише колишній нардеп.

Роман Чорномаз з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим (фото: Procherk.info)

"Все-таки, снайпер - це інтелектуальна робота. Маю прораховувати все, плюс треба влучно стріляти. А ще треба вміти діяти в команді. Снайпер має вміти спостерігати, повинен вміти скласти карту вогню, виявляти ворожу позицію. Снайпер - це щось середнє між командирською і піхотною ланкою. Звісно, є великі ризики. Бо бували випадки, коли ворог, дізнаючись приблизну позицію снайпера, не жалів пакет "градів", бо не могли визначити точно, де він", - розповідав про свою роботу Роман в інтерв'ю Procherk.info.

Однак 13 червня Роман Чорномаз героїчно загинув у бою під Бахмутом.

Роман Чорномаз служив снайпером у батальйоні "Свобода" (фото: facebook.com/oleh.tiahnybok)