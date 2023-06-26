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На фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела Майдана

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Понедельник 26 июня 2023 12:44
На фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела Майдана Павел Калениченко погиб в Сумской области (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Сумской области 23 июня погиб участник Революции Достоинства Павел Калениченко. Воин ушел на фронт в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Даже после тяжелого ранения в Запорожском направлении он вернулся на передовую и продолжил служить в разведывательном батальоне.

О гибели военного сообщили на странице Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане в Facebook.

Что известно о погибшем герое

"На российско-украинской войне погиб герой Майдана Павел Калениченко. Всегда неутомимый, упорный, бесстрашный. К сожалению, все это - был. Он чудом выжил на Майдане, где вечером 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение. Лечился в Чехии. Награжденный орденом за мужество ІІІ степени", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Павел был одним из активных основателей Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане. А еще помогал создавать Центр для участников АТО и их семей "Бандеровский схрон".

Известно, что Павел изучал правоведение в Академии труда и социальных отношений, проживал в Киеве.

На фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела МайданаПавел Калениченко награжден орденом за мужество III степени (Facebook.com/ Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане)

"Пошел служить с первых дней полномасштабного вторжения. ССО, впоследствии - разведывательный батальон. Он чудом выжил под Запорожьем летом прошлого года, когда автомобиль из б/к наехал на противотанковую мину. Получил ранение ноги и глаза. Вылечился - и снова в бой", - пишут в группе.

Известно, что Павел погиб 23 июня в Сумской области, где попал в засаду ДРГ.

Пока о дате и месте похорон Павла не сообщают.

На фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела МайданаНа фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела МайданаНа фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела МайданаНа фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела МайданаНа фронте погиб участник Революции Достоинства, чудом выживший после расстрела МайданаПавел Калениченко пошел служить в армию с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину (Facebook.com/Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане)

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