На фронті загинув майстер спорту і багаторазовий чемпіон із легкої атлетики Ігор Дорошенко

Майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, переможець Кубку світу і багаторазовий рекордсмен України помер 10 квітня у лікарні Дніпра від отриманих на фронті ран. У загиблого героя залишилась дружина і син.
Про це повідомила Федерація важкої атлетики України на своїй сторінці Facebook.
"Надійшла дуже сумна новина. 10 квітня, від отриманих поранень обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики з Кривого Рогу. Ігор захищав нашу рідну Україну від загарбників з самого початку повномасштабного вторгнення та поліг за нашу волю та свободу. Герої не вмирають. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
Ігор Дорошенко був майстром спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів та бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів, переможцем Кубку світу, багаторазовим чемпіоном та рекордсменом України.
Відомо, що боєць з березня 2022 року ніс службу кулеметником 1-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ої стрілецької роти.
Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області Ігор Дорошенко отримав тяжкі поранення через артилерійський обстріл.
Солдата евакуювали у лікарню Дніпра, але медики не змогли врятувати військового. У загиблого героя залишилася дружина Наталя Петрівна та син Денис.
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