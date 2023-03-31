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"Пішов на фронт у перший день війни": загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

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П'ятниця 31 березня 2023 17:16
"Пішов на фронт у перший день війни": загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов Віталій Мерінов помер у госпіталі від отриманих травм (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Вночі на 31 березня від отриманих на фронті травм помер Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу й чемпіон України з універсального бою. Воїн був депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про загиблого героя

"Непоправна втрата для Івано-Франківської громади. Вночі від отриманих травм в бою у госпіталі помер Віталій Мерінов. У нього залишилась дружина та дворічна донька. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять Герою", - написав Марцінків.

Відомо, що Віталій був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. А також депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання.

Додамо, що 32-річний Віталій був майстром спорту з боксу. У 2014 році він брав участь в АТО у складі Національної Гвардії України. У перший день повномасштабного вторгнення Росії встав на захист Батьківщини.

Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт.

26 березня Віталій у Facebook писав, що окупанти не в силі знищити їхню позицію танками та артилерією, тому почали атакувати саморобними дронами-камікадзе. Але два вироби, які влетіли у бліндаж українських військових, не вибухнули.

&quot;Пішов на фронт у перший день війни&quot;: загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

&quot;Пішов на фронт у перший день війни&quot;: загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій МеріновВіталій у 2014 році брав участь в АТО (фото: facebook.com/MerinovVitalii)

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув льотчик-винищувач Денис Кирилюк.

Нещодавно ми повідомляли про те, що помер польський волонтер, який отримав поранення на Донбасі.

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