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Загинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 доньки

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П'ятниця 07 квітня 2023 16:15
Загинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 доньки Загинув Антон Дербілов (колаж Styler)
Автор: Василина Копитко

6 квітня у боях на Луганщині загинув харківський художник, скульптор і музикант Антон Дербілов на псевдо "Патрік". Військовий потрапив під мінометний обстріл.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України у Facebook.

Що відомо про загиблого героя

43-річний Антон Дербілов проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року.

"6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким гвардійця", - йдеться у повідомленні бригади.

Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".

Загинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиАнтон Дербілов пішов в армію у лютому 2022 року (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Антон Дербілов разом із дружиною Катериною заснували студію Sirko Toys. Вони створили тисячі унікальних моделей олов'яних солдатиків.

Серед їхнього доробку мініатюрні козаки з армії Богдана Хмельницького, а також кумедні воїни - морські свинки в костюмі іспанського алебардника та солдатики для іграшкових армій - від епохи античності до ХХ століття.

Також скульптор створював бюсти видатних гетьманів і полководців України та інших країн.

Загинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиАнтон був шанованим скульптором (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

У загиблого героя залишилась дружина Катерина і троє доньок.

Загинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиЗагинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 донькиУ художника лишилася дружина Катерина і троє доньок (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов.

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