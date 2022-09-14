"Она была настоящим воином и выучила украинский": на фронте погибла россиянка, воевавшая за Украину

На фронте погибла Ольга Симонова с позывным "Симба", которая отказалась от российского гражданства и приехала воевать за Украину. Женщина родом из Челябинска переехала в нашу страну и вступила в ряды ВСУ.

История Ольги Симоновой

Ольга состояла в 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила. Она погибла в Соледаре Донецкой области 13 сентября.

"Симба" взорвалась на взрывном устройстве, выполняя боевое задание в районе Соледара.

В 2014 году она по несогласию с оккупационной политикой России, в частности из-за аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на Донбассе, переехала в Украину и вступила в добровольческое подразделение парамедиков. Потом в своих интервью она говорила, что очень жалеет, что не присоединилась к ВСУ еще в 2014 году.

Ольга Симонова была всем сердцем за Украину (фото: facebook.com/evgeniya.podobna)

Ольга с 2015 года делала попытки получить украинское гражданство и в 2017-м ей удалось это сделать. Еще тогда она отказалась от российского гражданства, так как для нее это был принципиальный вопрос.

В 2016, еще будучи гражданкой РФ, подписала трехлетний контракт с ВСУ как иностранка. Военнослужащая дослужилась до звания сержанта и была командиром боевой машины пехоты.

Ольга была патриоткой Украины

Оля профессионально занималась спортом, она занималась карате, плаванием.

В Украине до войны она не была ни разу. Но потом приехав сюда, выучила украинский язык, и без проблем на нем говорила. Она еще будучи в России - поддерживала Майдан, а потом приняла решение переехать в Украину.

"Оля - одна из самых красивых женщин, которую я знала. Ее выворачивало от всего этого о "берегинях в армии", она несколько скептически относилась к женщинам в армии и с таким ужасом рассказывала об учебке: "Ты представляешь: я здесь читаю и думаю, из чего дальше научиться бы стрелять, а одна приходит и спрашивает, есть ли тут плойка? Представляешь?". За время нашего общения у нее, кажется, ни один обстрел не вызывал таких эмоций, как рудименты совка в армии и женщины с учебки. Оля была честной: она не играла в толерантность и называла вещи своими именами. Если была не согласна или что-то не нравилось – тоже говорила прямо", - вспоминает о "Симбе" Евгения Подобная.

Ольга Симонова погибла на фронте, защищая Украину (Facebook/Оля Симонова)

Оля очень любила животных и постоянно просила всех, кого можно вывезти их с фронта. Однажды она попросила отвезти в Киев рыжего котенка, он жил у нее в Майорске.

"В начале 19-го у нас было общее событие во Львове и Оля так стеснялась, когда люди благодарили ее за защиту и просили автографы. Оля была очень-очень классной. И не видела своего будущего. Но видела будущее Украины, верила в нее и отдала за нее жизнь", - говорят об Оле побратимы.

В строке в Facebook "про себя" у нее было написано: "Жизнь происходит в шаге от смерти"...