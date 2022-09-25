ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На фронте погибла Марьяна "Квитка", которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото)

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 17:38
На фронте погибла Марьяна "Квитка", которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото) Фото: Марьяна "Квитка", воин ВСУ (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

На фронте защищая Украину от российских оккупантов в бою погибла боец 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области Марьяна с позывным "Квитка". Она прожила в Италии 14 лет, и после полномасштабного нападения РФ вернулась на родину, чтобы защищать от врага.

О гибели храброй военной ВСУ на передовой сообщил ее побратим Тарас Сливчук на странице в Facebook.

""Квиточка". Не будем забывать, какой ценой нам дается независимость", - написал он.

Всего несколько дней назад в бригаде рассказывали историю отважной украинки, которая оставила жизнь в безопасности за рубежом, и вернулась в родную страну, чтобы с оружием в руках оборонять ее от интервентов.

На фронте погибла Марьяна &quot;Квитка&quot;, которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото)

На фронте погибла Марьяна &quot;Квитка&quot;, которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото)

Марьяна "Квитка", боец Сил территориальной обороны ВСУ (фото: facebook.com/profile / Квіточка Маряна)

"Кто, как не мы, будет защищать нашу землю? Я оставила в Италии несовершеннолетних детей, 14 и 10 лет. Имею сына Эдуарда и дочь Роберту. И сейчас я здесь, на передовой, для того чтобы мои дети могли приехать в родной дом. Свободный, преуспевающий и обязательно под сине-желтым флагом", - так говорила Марьяна.

Украинцы высказывают соболезнования родным храброй военной-добровольцу, и благодарят за мужество, подвиг, защиту от российских захватчиков.

  • Соболезнование родным и близким. Царство небесное Марьяночка
  • Светлая память. Пусть почивает с Богом
  • Прими Боже ее светлую душу к себе! Вечная память тебе Марьяна!
  • Светлая память

На фронте погибла Марьяна &quot;Квитка&quot;, которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото)На фронте погибла Марьяна &quot;Квитка&quot;, которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото)На фронте погибла Марьяна &quot;Квитка&quot;, которая вернулась из Италии для защиты Украины (видео, фото)

Марьяна "Квитка" уехала из Италии на фронт, чтобы защищать родную Украину от российских интервентов (фото: facebook.com/profile / Квіточка Маряна)

Ранее в сентябре сообщалось, что на фронте погибла боец ВСУ Ольга Симонова с позывным "Симба", которая отказалась от российского гражданства и приехала воевать за Украину.

А также перед этим сообщалось, что в бою с оккупантами погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины лица войны
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя