Стала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія Депа

Що відомо про Наталію Депу

Наталя родом зі Львова, до великої війни працювала у сфері косметичного догляду та краси - мала свій Центр косметології та лазерної епіляції. З початку великої війни стала бойовим медиком 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ.

Відомо також, що Наталія активно займалась волонтерством. На своїй сторінці вона оголошувала збори для потреб медиків та військових, закуповувала дрони Mavic та інші необхідні речі для фронту.

Загинула Наталія у зоні ведення бойових дій. Про чин похорону буде повідомлено згодом.

Наталія Депа пішла на фронт добровольцем (фото: facebook.com/natalka.depa)