Стала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья Депа

На фронте погибла боевой медик из Львова - Наталья Депа. С начала полномасштабной войны она записалась в добровольцы и вместе с отцом и родным братом встала на защиту Украины.
Об этом сообщает ресурс "Варта 1".
Наталья родом из Львова, до войны работала в сфере косметического ухода и красоты - имела свой Центр косметологии и лазерной эпиляции. С начала великой войны стала боевым медиком 218 отдельного батальона 125 бригады ТРО ВСУ.
Известно также, что Наталья активно занималась волонтерством. На своей странице она объявляла сборы денег для нужд медиков и военных, закупала дроны Mavic и другие необходимые вещи для фронта.
Погибла Наталья в зоне ведения боевых действий. О чине похорон будет сообщено немного позже.
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