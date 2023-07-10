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Стала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія Депа

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Львів, Понеділок 10 липня 2023 15:13
Стала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія Депа На фронті загинула бойовий медик Наталія Депа (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На фронті загинула бойовий медик зі Львова - Наталія Депа. З початку повномасштабної війни вона записалась у добровольці і разом з батьком та рідним братом встала на захист України.

Про це повідомляє ресурс "Варта 1".

Що відомо про Наталію Депу

Наталя родом зі Львова, до великої війни працювала у сфері косметичного догляду та краси - мала свій Центр косметології та лазерної епіляції. З початку великої війни стала бойовим медиком 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ.

Відомо також, що Наталія активно займалась волонтерством. На своїй сторінці вона оголошувала збори для потреб медиків та військових, закуповувала дрони Mavic та інші необхідні речі для фронту.

Загинула Наталія у зоні ведення бойових дій. Про чин похорону буде повідомлено згодом.

Стала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія ДепаСтала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія ДепаСтала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія ДепаСтала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія ДепаСтала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія ДепаСтала добровольцем у перші дні війни. На фронті загинула львівський медик Наталія ДепаНаталія Депа пішла на фронт добровольцем (фото: facebook.com/natalka.depa)

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув столичний актор Філіп Віннер.

Нещодавно ми ділились історією військової, яка втратила на війні чоловіка і батька, які були бойовими медиками на фронті.

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загинув Збройні сили України