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Стала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья Депа

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Львов, Понедельник 10 июля 2023 15:13
Стала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья Депа На фронте погибла боевой медик Наталья Депа (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На фронте погибла боевой медик из Львова - Наталья Депа. С начала полномасштабной войны она записалась в добровольцы и вместе с отцом и родным братом встала на защиту Украины.

Об этом сообщает ресурс "Варта 1".

Что известно о Наталье Депе

Наталья родом из Львова, до войны работала в сфере косметического ухода и красоты - имела свой Центр косметологии и лазерной эпиляции. С начала великой войны стала боевым медиком 218 отдельного батальона 125 бригады ТРО ВСУ.

Известно также, что Наталья активно занималась волонтерством. На своей странице она объявляла сборы денег для нужд медиков и военных, закупала дроны Mavic и другие необходимые вещи для фронта.

Погибла Наталья в зоне ведения боевых действий. О чине похорон будет сообщено немного позже.

Стала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья ДепаСтала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья ДепаСтала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья ДепаСтала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья ДепаСтала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья ДепаСтала добровольцем в первые дни войны. На фронте погибла львовский медик Наталья ДепаНаталья Депа ушла на фронт добровольцем (фото: facebook.com/natalka.depa)

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб столичный актер Филипп Уиннер.

Недавно мы делились историей военной, потерявшей на войне мужа и отца, которые были боевыми медиками на фронте.

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