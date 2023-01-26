На фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовим

Український військовим на фронті необхідна термінова допомога. Кожного дня гинуть воїни, які боронять країну від російських окупантів. Ситуація вкрай важка, адже тривають жахливі бої.
Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.
За словами волонтера, зараз військовим дуже необхідні:
"Дрони, це очі бійців, вони рятують життя нашим військовим та нищать ворога. Прошу 5, 20,100 грн, кожна копійка, це допомога", - каже Юсупова.
23 січня Юсуповій вже вдалось викупити:
Також вона зазначила, що ще відшиваються кофти та штани для поранених.
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