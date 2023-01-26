На фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовим

Що потрібно військовим

За словами волонтера, зараз військовим дуже необхідні:

Квадрокоптери Mavic 3 - 346 500 грн за 3 шт;

Рації та тепловізори;

Хімічні грілки та тактичні перчатки.

"Дрони, це очі бійців, вони рятують життя нашим військовим та нищать ворога. Прошу 5, 20,100 грн, кожна копійка, це допомога", - каже Юсупова.

23 січня Юсуповій вже вдалось викупити:

Два дрона Mavic 3 combo - 231 000 грн;

Рації та акумулятори - 115 000 грн;

Два тепловізори - 103 000 грн;

Колеса - 22 800 грн;

Планшет -11 300 грн;

Взуття та пледи для поранених - 30 000 грн;

Тактичні перчатки - 33 000 грн.

Також вона зазначила, що ще відшиваються кофти та штани для поранених.

Волонтер оголосила збір на дрони та спорядження для українських військових (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквізити для допомоги: