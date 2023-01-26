На фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военным

Украинским военным на фронте необходима срочная помощь. Каждый день гибнут воины, которые защищают страну от российских оккупантов. Ситуация очень тяжелая, ведь продолжаются ужасные бои.
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
По словам волонтера, сейчас военным очень необходимы:
"Дроны, это глаза бойцов, они спасают жизнь нашим военным и уничтожают врага. Прошу 5, 20,100 грн, каждая копейка, это помощь", - говорит Юсупова.
23 января Юсуповой уже удалось выкупить:
Также она отметила, что еще отшиваются кофты и штаны для раненых.
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