На фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военным

Что нужно военным

По словам волонтера, сейчас военным очень необходимы:

Квадрокоптер Mavic 3 - 346 500 грн за 3 шт;

Рации и тепловизоры;

Химические грелки и тактические перчатки.

"Дроны, это глаза бойцов, они спасают жизнь нашим военным и уничтожают врага. Прошу 5, 20,100 грн, каждая копейка, это помощь", - говорит Юсупова.

23 января Юсуповой уже удалось выкупить:

Два дрона Mavic 3 combo - 231 000 грн;

Рации и аккумуляторы - 115 000 грн;

Два тепловизора - 103 000 грн;

Колеса - 22 800 грн;

Планшет -11 300 грн;

Обувь и пледы для раненых - 30 000 грн;

Тактические перчатки - 33 000 грн.

Также она отметила, что еще отшиваются кофты и штаны для раненых.

Волонтер объявил сбор на дроны и снаряжение для украинских военных (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквизиты для помощи: