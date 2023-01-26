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На фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовим

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Четвер 26 січня 2023 19:13
На фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовим Українським війсьоквим на фронті потрібна допомога (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український військовим на фронті необхідна термінова допомога. Кожного дня гинуть воїни, які боронять країну від російських окупантів. Ситуація вкрай важка, адже тривають жахливі бої.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.

Що потрібно військовим

За словами волонтера, зараз військовим дуже необхідні:

  • Квадрокоптери Mavic 3 - 346 500 грн за 3 шт;
  • Рації Motorola та тепловізори;
  • Хімічні грілки та тактичні перчатки.

"Дрони, це очі бійців, вони рятують життя нашим військовим та нищать ворога. Прошу 5, 20,100 грн, кожна копійка, це допомога", - каже Юсупова.

23 січня Юсуповій вже вдалось викупити:

  • Два дрона Mavic 3 combo - 231 000 грн;
  • Рації Motorola та акумулятори - 115 000 грн;
  • Два тепловізори - 103 000 грн;
  • Колеса - 22 800 грн;
  • Планшет -11 300 грн;
  • Взуття та пледи для поранених - 30 000 грн;
  • Тактичні перчатки - 33 000 грн.

Також вона зазначила, що ще відшиваються кофти та штани для поранених.

На фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимНа фронті критична ситуація: українців просять терміново допомогти військовимВолонтер оголосила збір на дрони та спорядження для українських військових (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквізити для допомоги:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
  • 5375411504293973 Монобанк
  • посилання на банку Монобанк
  • 5375 4112 0025 4253 - номер картки банки.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ отримали 15 пікапів, які стануть на захист неба над Києвом.

Також ми писали, що Залужний отримав у спадок 1 млн доларів і віддав їх на ЗСУ.

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Збройні сили України допомога армії Наталя Юсупова