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На фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военным

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Четверг 26 января 2023 19:13
На фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военным Украинским военным на фронте нужна помощь (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинским военным на фронте необходима срочная помощь. Каждый день гибнут воины, которые защищают страну от российских оккупантов. Ситуация очень тяжелая, ведь продолжаются ужасные бои.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

Что нужно военным

По словам волонтера, сейчас военным очень необходимы:

  • Квадрокоптер Mavic 3 - 346 500 грн за 3 шт;
  • Рации Motorola и тепловизоры;
  • Химические грелки и тактические перчатки.

"Дроны, это глаза бойцов, они спасают жизнь нашим военным и уничтожают врага. Прошу 5, 20,100 грн, каждая копейка, это помощь", - говорит Юсупова.

23 января Юсуповой уже удалось выкупить:

  • Два дрона Mavic 3 combo - 231 000 грн;
  • Рации Motorola и аккумуляторы - 115 000 грн;
  • Два тепловизора - 103 000 грн;
  • Колеса - 22 800 грн;
  • Планшет -11 300 грн;
  • Обувь и пледы для раненых - 30 000 грн;
  • Тактические перчатки - 33 000 грн.

Также она отметила, что еще отшиваются кофты и штаны для раненых.

На фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымНа фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военнымВолонтер объявил сбор на дроны и снаряжение для украинских военных (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк
  • ссылка на банку Монобанк
  • 5375 4112 0025 4253 - номер карты банки.

Ранее мы сообщали, что ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут в защиту неба над Киевом.

Также мы писали, что Залужный унаследовал 1 млн долларов и отдал их на ВСУ.

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Вооруженные силы Украины допомога армії Наталя Юсупова