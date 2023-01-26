На фронте критическая ситуация: украинцев просят срочно помочь военным

Украинским военным на фронте необходима срочная помощь. Каждый день гибнут воины, которые защищают страну от российских оккупантов. Ситуация очень тяжелая, ведь продолжаются ужасные бои.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook .

Что нужно военным

По словам волонтера, сейчас военным очень необходимы:

Квадрокоптер Mavic 3 - 346 500 грн за 3 шт;

Рации Motorola и тепловизоры;

и тепловизоры; Химические грелки и тактические перчатки.

"Дроны, это глаза бойцов, они спасают жизнь нашим военным и уничтожают врага. Прошу 5, 20,100 грн, каждая копейка, это помощь", - говорит Юсупова.

23 января Юсуповой уже удалось выкупить:

Два дрона Mavic 3 combo - 231 000 грн;

Рации Motorola и аккумуляторы - 115 000 грн;

и аккумуляторы - 115 000 грн; Два тепловизора - 103 000 грн;

Колеса - 22 800 грн;

Планшет -11 300 грн;

Обувь и пледы для раненых - 30 000 грн;

Тактические перчатки - 33 000 грн.

Также она отметила, что еще отшиваются кофты и штаны для раненых.

Волонтер объявил сбор на дроны и снаряжение для украинских военных (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквизиты для помощи: