На фронте умер украинский воин: названа причина трагедии (фото)

Отмечается, что трагедия произошла еще 5 июля.

Уроженец села Белый Камень Гайсинского района Винницкой области подписал контракт с ВСУ и отправился на военную службу 15 сентября 2016 года. Владимир Николаевич после начала российской военной интервенции непосредственно участвовал в защите Украины от оккупантов на Донбассе.

Военный ВСУ Владимир Рыбачук (фото: facebook.com)

В облгосадминистрации сообщили, что причина смерти бойца устанавливается.

В то же время по информации главы Винницкого облсовета Вячеслава Соколова, предварительно - это были проблемы с сердцем, что привело к летальному исходу.

"Старший солдат Владимир Рыбачук служил в 9-м отдельном мотопехотном батальоне г. Кодима 59 отдельной мотопехотной бригады. Скончался на месте несения службы в зоне проведения ООС, предварительная причина смерти - проблемы с сердцем", - написал он в Facebook.

Прощание с воином запланировано на 8 июля на сельском кладбище родного Белого Камня.

"Склоняем головы в скорби. Вечная память", - пишет глава облсовета.

Военный ВСУ Владимир Рыбачук (фото: facebook.com)