На фронті помер український воїн: названа причина трагедії (фото)

Зазначається, що трагедія сталася ще 5 липня.

Уродженець села Білий Камінь Гайсинського району Вінницької області підписав контракт із ЗСУ та вирушив на військову службу 15 вересня 2016 року. Володимир Миколайович після початку російської військової інтервенції безпосередньо брав участь у захисті України від окупантів на Донбасі.

Військовий ЗСУ Володимир Рибачук (фото: facebook.com)

В облдержадміністрації повідомили, що причина смерті бійця встановлюється.

Водночас за інформацією голови Вінницької облради В'ячеслава Соколова, попередньо - це були проблеми з серцем, що призвело до летального результату.

"Старший солдат Володимир Рибачук - служив у 9-му окремому мотопіхотному батальйоні м.Кодима 59 окремої мотопіхотної бригади. Помер на місці несення служби в зоні проведення ООС, попередня причина смерті - проблеми з серцем", - написав він у Facebook.

Прощання з воїном заплановано на 8 липня на сільському кладовищі рідного Білого Каменю.

"Схиляємо голови в скорботі. Вічна пам'ять", - пише голова облради.

Військовий ЗСУ Володимир Рибачук (фото: facebook.com)