Погиб генерал, которого уважали все военные: первым назвал события в Крыму - российской оккупацией

В Одессе утонул на пляже генерал Госпогранслужбы Валерий Курников, который служил в Крыму в Симферополе до 2014 года, и во время российской оккупации остался верным присяге, а также помогал семьям военнослужащих выбраться на материковую часть страны, и обеспечил сохранение и передачу ценной служебной информации.

Церемония прощания с офицером состоялось 6 июля, а похоронят его завтра в Херсонской области, передали на Facebook-страницесообщества " Пограничник Украины ".

По информации из одесских пабликов, Валерий Валерьевич отдыхал на пляже с семьей на 13-й станции Фонтана. Мужчина в штормовую погоду поплыл в сторону волнореза, и через некоторое время люди обнаружили его тело уже без признаков жизни.

Валерию Курникову было 55 лет.

В Одессе на пляже утонул генерал Валерий Курников (фото: t.me/c)

Как рассказали пограничники, в 2014 году в момент захвата Россией украинского полуострова Валерий Валерьевич сплотил вокруг себя верных присяге сотрудников ГПС. Тогда он был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу.

"Он одним из первых в комментарии иностранным журналистам начал называть события 2014 года в Крыму - российской оккупацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то время начальник регионального управления просто отсутствовал на рабочем месте. А начальник штаба предал Украину, агитировал за РФ, и саботировал всю координацию с Киевом.

"После того, как спецназ ГУР РФ захватил здание Азово-Черноморского регионального управления, Валерия Курникова оккупанты силой повалили прямо во время совещания. Офицера-пограничника, который не повиновался оккупантам, пятеро "ихтамнетов" с креслом вынесли со второго этажа здания и территории Симферопольского пограничного отряда, через плац, вынесли за пределы воинской части", - рассказали пограничники.

За активную проукраинскую позицию бывшие подчиненные Курникова, которые стали предателями и пособниками оккупантов, решили на прощание поиздеваться над ним - на админгранице офицеру устроили "жесткий шмон".

Активист и волонтер Михаил Макарук называет Курникова настоящим офицером, для которого слова "Присяга на верность народу Украины" и "Честь" были самыми важными в жизни.

"Для меня он выдающаяся фигура так как один из первых кто начал в комментариях иностранным СМИ давать четкое определение - российская оккупация украинском Крыму... Именно он организовывал эвакуацию семей пограничников на материк, и всячески помогал им, несмотря на смертельную опасность. Слава и честь", - пишет он в Facebook.

Свою офицерскую службу Курников начал в 1987 году в Среднеазиатском пограничном округе во время афганских событий. Также проходил службу в тогдашних Северо-Западном, Крымском, Южном направлениях пограничных войск Украины. Был последним руководителем Северного регионального управления Госпогранслужбы и уволился после расформирования Регионального управления. Несколько лет находился на дипломатической службе в Посольстве Украины в Польше.

В Одессе утонул генерал ГПС Украины Валерий Курников (фото: facebook.com/Prykordonnyk.Ukrainy)