На фронте погибли двое бойцов: все подробности и фото героев

На Донбассе погибли бойцы ВСУ офицер, командир взвода батальона "Айдар" Тихон Курбатов с позывным "Тихон" и морской пехотинец Виталий Собко из 35 ОМБР. Герои скончались 25 августа в результате обстрелов оккупантов, которые ежедневно нарушают "хлебное перемирие". В сети рассказали о воинах и при каких обстаятельствах на фроне оборвались их жизни.

Комвзвода 24 штурмового батальона "Айдар" 53 мехбригады ВСУ погиб в результате обстрела из пулемета под оккупированной "ДНРовцами" Горловкой в Донецкой области. Известный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что враг в бою также активно вел огонь из автоматических гранатометов, чтобы не позволить забрать тело офицера.

Бойцы ОС дали отпор российско-террористическим бандформированиям и вступили в бой под Горловкой.

Командир взвода 24 батальона "Айдар" 53 мехбригады ВСУ Тихон Курбатов "Тихон" (Фото: facebook.com)

Тихон Курбатов родился 3 мая 1993 года, проживал в Северодонецке Луганской области. Дома у него осталась мама - воин был единственным сыном.

"Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимателен к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне ", - рассказал Бутусов.

Также он опуликовал номер карточки для всех, кто желает оказать помощь матери погибшего героя: 4149499117850444 (Никишин Константин, близкий друг).

Командир взвода 24 батальона "Айдар" Тихон Курбатов "Тихон" (Фото: novynarnia.com)

"В августе 2019-го года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе:

Боевые потери - 7 военнослужащих. Не боевые потери - 7 военнослужащих.

Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие. И защищая Украину наши лучшие люди продолжают платить своей кровью..." - написал Бутусов.

В тот же день, 25 августа, утром на передовой погиб еще один военный - 20-летний матрос Виталий Собко родом из Тернопольской области.

В пресс-центре ООС рассказали, что вчера утром во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Морской пехотинец Виталий Собко из 35 ОМБР (Фото: novynarnia.com)

"К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших побратимов от полученных ранений скончался", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook.

На сайте Ланивецкого районного военного комиссариата рассказали, что молодой воин - житель села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области, служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

Отметим, что согласно официальному заключению, гибель Собко называется "небоевой потерей".

Виталий Собко родился 27 марта 1999 года. Он закончил школу в 2014 году, а с августа 2017-го вступил в ряды ВСУ.

Как сообщалось, 22 августа один из защитников Украины Игорь Терехов умер от сердечной недостаточности. 36-летний военный был командиром, который пошел воевать на Донбасс добровольно.

Также мы писали о том, что ранее на Донбассе от обстрела погиб воин ВСУКонстантин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.