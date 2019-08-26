На фронті загинули двоє бійців: всі подробиці та фото героїв

На Донбасі загинули бійці ЗСУ офіцер, командир взводу батальйону "Айдар" Тихон Курбатов з позивним "Тихон" та морський піхотинець Віталій Собко з 35 ОМБР. Герої померли 25 серпня в результаті обстрілу окупантів, які щодня порушують "хлібне перемир'я". У мережі розповіли про воїнів і за яких обставин на фроне обірвалися їх життя.

Комвзводу 24 штурмового батальйону "Айдар" 53 мехбригади ЗСУ загинув в результаті обстрілу з кулемета під окупованою "ДНРівцями" Горлівкою в Донецькій області. Відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що ворог в бою також активно вів вогонь з автоматичних гранатометів, щоб не дозволити забрати тіло офіцера.

Бійці ОС дали відсіч російсько-терористичним бандформуванням і вступили в бій під Горлівкою.

Командир взводу 24 батальйону "Айдар" 53 мехбригади ЗСУ Тихон Курбатов "Тихон" (Фото: facebook.com)

Тихон Курбатов народився 3 травня 1993 року, проживав у Сєверодонецьку Луганської області. Вдома у нього залишилися мама - воїн був єдиним сином.

"Чудова людина, воїн, громадянин. Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні ", - розповів Бутусов.

Також він опуликовал номер картки для всіх, хто бажає надати допомогу матері загиблого героя: 4149499117850444 (Нікішин Костянтин, близький друг).

Командир взводу 24 батальйону "Айдар" Тихон Курбатов "Тихон" (Фото: novynarnia.com)

"У серпні 2019-го року в зоні ООС загинули 14 українських вояків, в тому числі:

Бойові втрати - 7 військовослужбовців. Не бойові втрати - 7 військовослужбовців.

Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська продовжують систематично порушувати чергове перемир'я. І захищаючи Україну наші найкращі люди продовжують платити власною кров'ю..." - пише Бутусов.

В той же день, 25 серпня, вранці на передовій загинув ще один військовий - 20-річний матрос Віталій Собко родом з Тернопільської області.

У прес-центрі ООС розповіли, що вчора вранці під час обстрілу ворожих чотири військовослужбовців ЗСУ отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Морський піхотинець Віталій Собко з 35 ОМБР (Фото: novynarnia.com)

"На жаль, під час евакуації в медичний заклад один з наших побратимів від отриманих поранень помер", - йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці в Facebook.

На сайті Ланівецького районного військового комісаріату розповіли, що молодий воїн - житель села Борсуки Ланівецького району Тернопільської області, служив в 35-й окремій бригаді морської піхоти ВМС ЗСУ.

Зазначимо, що згідно з офіційним висновком, загибель Собка називається "беззбройний втратою".

Віталій Собко народився 27 березня 1999 року. Він закінчив школу в 2014 році, а з серпня 2017-го вступив до лав ЗСУ.

Як повідомлялося, 22 серпня один із захисників України Ігор Терехов помер від серцевої недостатності. 36-річний військовий був командиром, який пішов воювати на Донбас добровільно.

Також ми писали про те, що раніше на Донбасі від обстрілу загинув воїн ЗСУ Костянтин Гаврик. Загиблий був родом з Токмака Запорізької області та служив у 72-й окремій механізованій бригаді.