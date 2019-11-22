На фронте погиб 24-летний офицер: украинцев просят помочь семье героя (фото)

На Донбассе погиб воин ВСУ Богдан Шацкий (Фото: коллаж РБК-Украина)

Старший лейтенант Богдан Шацкий погиб 22 ноября при исполнении служебных обязанностей

На Донбассе на фронте погиб военнослужащий ВСУ Богдан Шацкий. Выпускнику Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, командиру батареи 15 реактивного артиллерийского полка, старшему лейтенанту было 24 года. Об этом передали на Facebook-странице полка.

Боец погиб 22 ноября в зоне проведения ООС при исполнении служебных обязанностей.

Богдан родом из села Михля Изяславского района под Хмельницким. Боец проходил службу в 15-м реактивном артиллерийском полку в Дрогобыче Львовской области, рассказал начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

"Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере", - говорится в сообщении.

На Донбассе погиб воин ВСУ Богдан Шацкий (Фото: facebook.com)

О времени и месте похорон будет сообщено позже.

Всех неравнодушных просят оказать семье погибшего материальную помощь. В военной части опубликовали номер банковской карточки жены Шацкого (Думы) Кристины - 5168 7453 2197 0342.

Пользователи сети выражают соболезнования семье погибшего воина, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов.

Искренние соболезнования родным Героя. Вечная память...

Царство небесное! Искренние соболезнования родным!

Хмельницкая область потеряла достойного сына... Соболезнования семье. Герои не умирают!

Вечная память! Пусть покоится с миром! Сочувствие Кристинке!

На Донбассе погиб воин ВСУ Богдан Шацкий (скрин комментариев)