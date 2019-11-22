На фронті загинув 24-річний офіцер: українців просять допомогти родині героя (фото)

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Богдан Шацький (Фото: колаж РБК-Україна)

Старший лейтенант Богдан Шацький загинув 22 листопада при виконанні службових обов'язків

На Донбасі на фронті загинув військовослужбовець ЗСУ Богдан Шацький. Випускникові Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, командиру батареї 15 реактивного артилерійського полку, старшому лейтенантові було 24 роки. Про це передали на Facebook-сторінці полку.

Боєць загинув 22 листопада в зоні проведення ООС при виконанні службових обов'язків.

Богдан родом із села Михля Ізяславського району під Хмельницьким. Боєць проходив службу в 15-му реактивному артилерійському полку в Дрогобичі Львівської області, розповів начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

"Ми розділяємо скорботу рідних і близьких та глибоко співчуваємо важкій втраті", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Богдан Шацький (Фото: facebook.com)

Про час і місце похорону буде повідомлено пізніше.

Всіх небайдужих просять надати матеріальну допомогу родині загиблого. У військовій частині опублікували номер банківської картки дружини Шацького (Думи) Христини - 5168 7453 2197 0342.

Користувачі мережі висловлюють співчуття родині загиблого воїна, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів.

Щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам'ять...

Царство небесне! Щирі співчуття рідним!

Хмельниччина втратила гідного сина... Співчуття родині. Герої не вмирають!

Вічна пам'ять! Нехай спочиває з миром! Співчуття Христинці!

На Донбасі загинув воїн ЗСУ Богдан Шацький (скрін коментарів)