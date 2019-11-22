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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Общество     22.11.2019 - 17:08
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: Богдан Шацкий (facebook.com)

Богдан Шацкий погиб во время выполнения служебных обязанностей

На Донбассе 22 ноября во время выполнения служебных обязанностей погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 15-го реактивного артиллерийского полка в Facebook.

Сообщается, что погиб командир батареи полка старший лейтенант Богдан Шацкий. Ему было 24 года.

"При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019, погиб наш собрат, командир батареи старший лейтенант Шацкий Богдан Алексеевич 1995 года рождения. Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с. Михля, Изяславского района. Командование и личный состав воинской части А1108 выражает искренние соболезнования по поводу гибели воина", - говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении четверга, 21 ноября, боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что от начала сегодняшнего дня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды обстреливали позиции операции Объединенных сил. При этом использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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