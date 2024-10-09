Фрикадельки з курятини та броколі: рецепт легких котлет до пасти

Що потрібно для фрикадельок з броколі та курятини

Для того, щоб приготувати фрикадельки з курятини та броколі до пасти, потрібні такі продукти:

броколі - 350 г;

курячий фарш - 450 г;

паста - 180-200 г;

оливкова олія - 2 ст. л.;

яйце - 1 шт.;

борошно - 31 г;

італійські трави - 1 ч. л.;

сіль - 1/2 ч. л.;

сушений часник - 1/2 ч. л.;

сушена цибуля - 1/2 ч. л.;

зелень - до смаку;

чорний перець - дрібка;

пластівці червоного перцю - щіпка.

Як готувати фрикадельки з броколі та курятини

Одразу поставте каструлю з водою для пасти на вогонь. Поки рідина закипатиме, приготуйте фрикадельки.

Для фрикадельок з броколі можна придбати готовий м'ясний фарш, або зробити його самостійно з вибраних частин курки. Щоб приготувати фарш для фрикадельок з броколі та курятиною, броколі потрібно помити та розрізати на суцвіття.

Приберіть вологу за допомогою серветок або рушника, після чого наріжте броколі на маленькі кубики. Намагайтеся нарізати суцвіття якомога дрібніше.

На середньому вогні розігрійте пательню, влийте олію та всипте броколі. Обсмажте броколі до розм'якшення - на це потрібно всього 2-3 хвилини, довше готувати броколі не потрібно.

Зачекайте, доки броколі охолоне, а потім змішайте її з фаршем та усіма приправами. Відповідно до смакових вподобань, кількість перцю можна зменшити.

Сформуйте з овочево-м'ясного фаршу 15-16 фрикадельок. Хоча їх можна обсмажити, щоб котлети були смачнішими, їх рекомендують запікати.

Для цього розігрійте духовку до 200 градусів, а фрикадельки з курятини та броколі перекладіть на застелене пергаментом деко. Запікайте котлети протягом 28-30 хвилин, до повної готовності та злегка рум'яної скоринки.

Тим часом відваріть макаронні вироби відповідно рекомендації виробника, злийте з них воду та розкладіть по тарілках. Викладіть на макарони готові фрикадельки та, за бажанням, посипте страву помитою зеленню.