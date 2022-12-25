Фригідність – вигаданий діагноз чи справжня проблема? Ось відповідь

Що означає "фригідна"?

Насправді, це дещо застаріле слово, що дедалі рідше використовується як професійний термін.

Однак у просторіччі "фригідна" все ще означає всі форми слабкого сексуального потягу та сприйняття. Його зазвичай застосовують до жінок, іноді навіть як образу.

У понятті мас, фригідність - це низька або навряд чи можлива сексуальна збудливість та/або неіснуючий або слабко виражений інтерес до сексу.

Такі симптоми на сьогодні узагальнені під терміном "розлад лібідо".

Що допомагає побороти розлад?

У багатьох випадках може допомогти психотерапія. Вона розкриває механізми і конфлікти, які призвели до зниження організмом сексуальної збудливості до мінімуму.

Психотерапія покликана знайти нові шляхи до фізичного, душевного комфорту і підтвердження власної сексуальності.

Насправді жінки, які страждають на розлад лібідо, відчувають тиск на різних рівнях. Вони хочуть сексуального задоволення, але не знають, як досягти його.