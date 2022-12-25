Фригидность – вымышленный диагноз или настоящая проблема? Вот ответ

Что означает "фригидная"?

На самом деле это несколько устаревшее слово, которое все реже используется как профессиональный термин.

Однако в просторечии "фригидная" все еще означает все формы слабого сексуального влечения и восприятия. Его обычно применяют к женщинам, иногда даже как обиду.

В понятии масс, фригидность – это низкая или вряд ли возможная сексуальная возбудимость и/или несуществующий или слабо выраженный интерес к сексу.

Такие симптомы на сегодняшний день обобщены под термином "расстройство либидо".

Что помогает побороть расстройство?

Во многих случаях может помочь психотерапия. Она раскрывает механизмы и конфликты, приведшие к снижению организмом сексуальной возбудимости до минимума.

Психотерапия призвана найти новые пути к физическому, душевному комфорту и подтверждению собственной сексуальности.

На самом деле женщины, страдающие расстройством либидо, испытывают давление на разных уровнях. Они хотят сексуального удовольствия, но не знают, как достичь его.