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Фрази, від яких у кожного інтелектуала сіпається око: а ви робите ці помилки?

Які фрази говорити українською неправильно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Існують фрази, які у будь-якій розмові будуть виглядати недоречно. Ми їх використовуємо часто і навіть не замислюємося, чи правильно говоримо. А от в очах інтелектуала ми точно будемо мати смішний вигляд.

Від яких фраз в інтелектуалів буде сіпатися око, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

У травні місяці я їду у відпустку

Дуже подібно до знайомства - "приємно, я людина Павло". Назва місяця вже зрозуміла, без зайвого уточнення. Тому слово "місяць" у цій фразі є зайвим. Правильно казати: "У травні я їду у відпустку".

З твоєю мамою я вперше познайомився у 18 років

Це уточнення, мабуть, для тих, хто так намагається справити враження, що його постійно забувають. Слово "познайомитися" вже має значення першого контакту. Тому додаткове уточнення "вперше" тут є зайвим. Краще сказати так: "З твоєю мамою я познайомився у 18 років".

Я спускався вниз по сходах

О, дякую за уточнення, інакше, мабуть, я спускався б вгору. Саме слово "спускатися" вже означає рух вниз. Тож уточнення "вниз" зайве і створює тавтологію. Краще скажіть: "Я спускався сходами".

Це реальний факт

Який ви хотіли б почути факт - реальний чи вигаданий? "Факт" сам по собі вже є підтвердженим твердженням. Тому зайві уточнення знижують його виразність. Просто скажіть: "Це факт".

Через три неділі я повернуся в місто

У тій фразі ніби все добре, але є відчуття, що дурять. "Неділя" - це один день, тоді як "тиждень" - повний семиденний цикл. Краще скажіть: "Через три тижні я повернусь у місто".

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