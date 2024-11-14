Фразы, от которых у каждого интеллектуала дергается глаз: а вы совершаете эти ошибки?

У травні місяці я їду у відпустку

Очень похоже на знакомство - "приятно, я человек Павел". Название месяца уже понятно, без лишнего уточнения. Поэтому слово "месяц" в этой фразе лишнее. Правильно говорить: "В мае я уезжаю в отпуск".

З твоєю мамою я вперше познайомився у 18 років

Это уточнение, пожалуй, для тех, кто так пытается произвести впечатление, что его постоянно забывают. Слово "познакомиться" уже имеет значение для первого контакта. Поэтому дополнительное уточнение "впервые" здесь лишнее. Лучше сказать так: "С твоей мамой я познакомился в 18 лет".

Я спускався вниз по сходах

О, спасибо за уточнение, иначе, пожалуй, я бы спускался вверх. Само слово "спускаться" уже означает движение вниз. Так что уточнение "вниз" лишнее и создает тавтологию. Лучше скажите: "Я спускался по лестнице".

Це реальний факт

Какой вы хотели бы услышать факт - реальный или вымышленный? "Факт" сам по себе уже является подтвержденным утверждением. Поэтому излишние уточнения снижают его выраженность. Просто скажите: "Это факт".

Через три неділі я повернуся в місто

В той фразе вроде бы все хорошо, но есть ощущение, что что-то не так. "Недыля" – это один день, тогда как "тиждень" - полный семидневный цикл. Лучше скажите: "Через три тижні я повернусь у місто".