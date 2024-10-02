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"Здрайця, накаслик, цизорик": 10 слів-перлин української мови, які вас точно вразять

Середа 02 жовтня 2024 08:05
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"Здрайця, накаслик, цизорик": 10 слів-перлин української мови, які вас точно вразять Які українські старовинні слова вас точно вразять (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У розмовній українській мові інколи попадаєш на якесь слово, а значення вам ніхто пояснити не може. Особливо це стосується старовинних українських слів або діалектів. Деякі з таких слів - справжні перлини.

Які слова, справжні перлини української мови, вас точно вразять, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Єдині".

ВитвОрний

Значення: химерний, вигадливий

Приклад: "Нелегко мені було повторити цей витворний візерунок"

ЗамаЮсити

Значення: покласти десь так, що не знайдеш.

Приклад: "Куди я замаюсила ту нещасну торбу?"

ЗдрАйця

Значення: злодій, розбійник.

Приклад: "За такими здрайцями, як ти, в'язниця плаче"

МЕрга

Значення: снігопад з вітром

Приклад: "У таку мергу їхати ярами та лісами? Побійся Бога!"

НакАслик

Значення: тумбочка біля ліжка

Приклад: "Друзі носили й носили Оленці гостинці, та вона нічого не їла, а накаслик був весь захаращений пакетами з їжею"

ПереколОшкати

Значення: перелякати або понівечити, знищити

Приклад: "Славко всіх переколошкав своїм криком", "Стільки чудових людей переколошкала російська армія".

СкапАрений

Значення: виконаний неякісно, зіпсований

Приклад: "Храм був скапарений ремонтними роботами"

ЦизОрик

Значення: складаний ножик

Приклад: "У свої 37 років я нарешті навчилася чистити цизориком помаранчі"

ЧолопОк, щолопОк

Значення: вершина гори

Приклад: "Тарас хутко видерся на самісінький чолопок Синяка, лишивши батьків далеко позаду"

ШкабарчАти

Значення: дуже швидко і малорозбірливо говорити

Приклад: "Марійка не зможе начитувати радіодиктанту: надто вже шкабарчить".

Раніше ми писали про українські слова, значення яких постійно плутають.

А ще розповідали про те, яке значення насправді мають слова "бігме" та "либонь".

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