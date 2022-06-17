Французский яблочный пирог, в котором яблок больше, чем теста: простой рецепт

Яблочные пироги - очень простая и в то же время вкусная выпечка. Готовить их просто, а рецептов масса. Предлагаем вам приготовить французский пирог, в котором яблок больше чем теста. Получается он очень нежным.
Рецептом поделилась кулинарный блогер Leckere Minute.
Смешайте яйца, сахар, соль и ванилин. Добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и все перемешайте.
Яблоки нарежьте тонкими ломтиками - это важно! Постепенно добавьте в тесто все яблоки. Аккуратно перемешайте, чтобы яблоки не сломались. Убедитесь, что каждый кусочек яблока в кляре.
Форму для запекания смажьте маслом. Осторожно выложите массу в форму. Залейте 20 г топленого масла.
Запекайте в духовке 60 минут при 180 градусах. Готовый пирог Сверху можно присыпать сахарной пудрой.
Ранее блогер рассказала, как приготовить быстрый яблочный пирог "Три стакана".
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