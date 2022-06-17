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Французький яблучний пиріг, в якому яблук більше, ніж тіста: простий рецепт

Скріншот: готуємо французький яблучний пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Яблучні пироги - дуже проста і водночас смачна випічка. Готувати їх просто, а рецептів маса. Пропонуємо вам приготувати французький пиріг, в якому яблук більше ніж тіста. Виходить він дуже ніжним.

Рецептом поділилася кулінарний блогер Leckere Minute.

Інгредієнти на форму 24 см:

  • 4 яйця
  • 100 г цукру
  • щіпка солі
  • ванілін за смаком
  • 40 г топленого масла + 20 г для заливки
  • 200 мл молока
  • 200 г борошна
  • 2 чайні ложки розпушувача
  • 5 великих або 7 середніх яблук

Покрокове приготування

Змішайте яйця, цукор, сіль і ванілін. Додайте масло, молоко, борошно, розпушувач і все перемішайте.

Яблука наріжте тонкими скибочками - це важливо! Поступово додайте в тісто всі яблука. Акуратно перемішайте, щоб яблука не зламалися. Переконайтеся, що кожен шматочок яблука в клярі.

Форму для запікання змастіть маслом. Обережно викладіть масу в форму. Залийте 20 г топленого масла.

Запікайте в духовці 60 хвилин при 180 градусах. Готовий пиріг зверху можна присипати цукровою пудрою.

Раніше блогер розповіла, як приготувати швидкий яблучний пиріг "Три склянки".

Також ми писали, як приготувати пиріг "Все по одній склянці".

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