Этот француз говорит на украинском лучше многих из нас и мечтает стать учителем во Львове (видео)

Алекси Одоне говорит, что переехал в Украину навсегда в декабре 2020-го, сейчас он живет во Львове.

"Моя мечта за эти три года - жить в Украине. Сразу, когда я попал в Украину, когда я шел на украинской земле, я чувствовал себя своим, дома. Не в плохом смысле, что мне все дозволено, а в смысле, что я могу быть наконец собой и в совершенно новом пространстве, и быть кем-то", - объясняет причины своего решения парень.

Юноша говорит, что Украину по-разному воспринимают на его родине. В частности, его родители были против такого решения. Алекси утверждает, что они просто не знают Украину, поэтому и относятся к ней, как к чему-то неизвестному, с чем надо быть осмотрительнее и осторожнее.

Об Украине надо заявлять

Алекси говорит, что изменить мнение мира об Украине можно - надо о ней говорить за рубежом.

"О настоящей Украине, которую я обожаю, которую я знаю. Это самая большая страна Европы, я был удивлен этим фактом, потому что я этого не знал", - делится парень и добавляет, что мечтает стать учителем французского языка в Украине.

Сейчас Алекси уже пробует себя на этом поприще. Он репетитор онлайн - учит украинцев французскому. И он готов работать учителем в государственной школе за зарплату в 10 тысяч гривен. Говорит, что ему хватит.

А еще у Алекси Одоне есть невеста-украинка, которая родом из Крыма, а учится во Львовском университете.

Полную версию фильма можно увидеть по ссылке.