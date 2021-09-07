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Цей француз говорить українською краще за багатьох з нас і мріє стати вчителем у Львові (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Перший повнометражний український фільм про освіту набрав вже понад мільйон переглядів на YouTube. Зокрема у стрічці розповідається історія про французького юнака зі Льва, який хоче жити й працювати в Україні, а нашою мовою володіє краще, ніж багато хто з українців.

Що думає й говорить про Україну герой стрічки "2045: Нова національна ідея" режисера Михайла Бно-Айріяна - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Алексі Одоне каже, що переїхав в Україну назавжди в грудні 2020-го, зараз він мешкає у Львові.

"Моя мрія за ці три роки - жити в Україні. Одразу, коли я потрапив в Україну, коли я йшов на українській землі, я відчував себе своїм, вдома. Не в поганому сенсі, що мені все дозволено, а в сенсі, що я можу бути нарешті собою і в абсолютно новому просторі, і бути будь-ким", - пояснює причини свого рішення хлопець.

Юнак каже, що Україну по-різному сприймають на його батьківщині. Зокрема, його батьки були проти такого рішення. Алексі стверджує, що вони просто не знають Україну, тому й ставляться до неї, як до чогось невідомого, з чим треба бути обачніше і обережніше.

Про Україну треба заявляти

Алексі каже, що змінити думку світу про Україну можна - треба про неї говорити за кордоном.

"Про справжню Україну, яку я обожнюю, яку я знаю. Це найбільша країна Європи, я був здивований цим фактом, бо я цього не знав", - ділиться хлопець і додає, що мріє стати вчителем французької мови в Україні.

Зараз Алексі вже пробує себе на цьому терені. Він репетитор онлайн - вчить українців французької. І він готовий працювати вчителем у державній школі за зарплату в 10 тисяч гривень. Каже, що йому вистачить.

А ще в Алексі Одоне є наречена-українка, яка родом з Криму, а навчається у Львівському університеті.

Повну версію фільму можна побачити за посиланням.

Раніше ми писали про талановитого київського школяра, який продає свої роботи біля супермаркету в Києві.

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