У Франції знайшли меч віком 2300 років з сучасним політичним символом: вчені шоковані

Два мечі, що збереглися крізь віки

Ці знахідки належать до часів Другої залізної доби й були знайдені у великому поховальному комплексі неподалік міста Крезьє-ле-Неф. Обидві мечі були знайдені у винятковому стані - зі збереженими піхвами.

Одна з них має мідно-бронзову обробку, вишуканий дизайн і прикрашена декількома поліруваними каменями. Принаймні два з них містять зображення свастик, виконані з надзвичайною точністю.

За словами археолога Венсана Жоржа, кельти запозичили цей символ з середземноморських культур ще в V столітті до нашої ери. Проте його точне значення для кельтів залишається загадкою. Незважаючи на сучасні асоціації, в давнину свастика була знаком достатку й циклічності життя.

Так виглядає меч, знайдений у Франції (фото: INRAP)

Некрополь без кісток, але з прикрасами

Розкопки охопили територію понад 650 квадратних метрів і виявили понад сотню гробниць. Через високу кислотність ґрунту кісткові рештки не збереглися, але археологи знайшли багато прикрас. Майже половина поховань містила металеві артефакти: браслети, застібки й ювелірні вироби.

Одна застібка вирізняється особливо - в її центрі вмонтовано блискучий камінь, оточений посрібленими рельєфами. Інша прикраса прикрашена так званими ocelli - вічкоподібними візерунками, які вважалися модним декором у кельтських майстрів. Ці прикраси датуються IV-III століттями до нашої ери.

Для знахідки такого віку, меч у чудовому стані (фото: INRAP)

Кельтські племена і давні символи

У ті часи Крезьє-ле-Неф був точкою перетину територій трьох могутніх кельтських племен - арвернів, едулів і бітуригів. Сьогодні це маленьке містечко з населенням усього 1 500 осіб, але його історія сягає глибини століть.

Некрополь став своєрідним вікном у минуле, де кожна знахідка розповідає про вірування, мистецтво й побут стародавніх людей. Зброя, прикраси, гончарні вироби - усе це свідчить про високий рівень майстерності та символічне значення речей. Навіть простий візерунок міг нести в собі глибокий сенс або захисну функцію. І хто знає, які ще таємниці зберігає земля під ногами?