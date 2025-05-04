Во Франции нашли меч возрастом 2300 лет с современным политическим символом: ученые шокированы

Два меча, сохранившиеся сквозь века

Эти находки относятся ко временам Второго железного века и были найдены в большом погребальном комплексе недалеко от города Крезье-ле-Неф. Оба меча были найдены в исключительном состоянии - с сохранившимися ножнами.

Одна из них имеет медно-бронзовую отделку, изысканный дизайн и украшена несколькими полированными камнями. По крайней мере два из них содержат изображения свастик, выполненные с необычайной точностью.

По словам археолога Венсана Жоржа, кельты позаимствовали этот символ из средиземноморских культур еще в V веке до нашей эры. Однако его точное значение для кельтов остается загадкой. Несмотря на современные ассоциации, в древности свастика была знаком изобилия и цикличности жизни.

Так выглядит меч, найденный во Франции (фото: INRAP)

Некрополь без костей, но с украшениями

Раскопки охватили территорию более 650 квадратных метров и обнаружили более сотни гробниц. Из-за высокой кислотности почвы костные останки не сохранились, но археологи нашли много украшений. Почти половина захоронений содержала металлические артефакты: браслеты, застежки и ювелирные изделия.

Одна застежка выделяется особенно - в ее центре вмонтирован блестящий камень, окруженный посеребренными рельефами. Другое украшение украшено так называемыми ocelli - окообразными узорами, которые считались модным декором у кельтских мастеров. Эти украшения датируются IV-III веками до нашей эры.

Для находки такого возраста, меч в отличном состоянии (фото: INRAP)

Кельтские племена и древние символы

В те времена Крезье-ле-Неф был точкой пересечения территорий трех могущественных кельтских племен - арвернов, эдулов и битуригов. Сегодня это маленький городок с населением всего 1 500 человек, но его история уходит в глубину веков.

Некрополь стал своеобразным окном в прошлое, где каждая находка рассказывает о верованиях, искусстве и быте древних людей. Оружие, украшения, гончарные изделия - все это свидетельствует о высоком уровне мастерства и символическом значении вещей. Даже простой узор мог нести в себе глубокий смысл или защитную функцию. И кто знает, какие еще тайны хранит земля под ногами?