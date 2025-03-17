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Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото)

Понеділок 17 березня 2025 12:08
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Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото) Військові ЗСУ знайшли архаїчний могильник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Бійці 123 бригади територіальної оборони Збройних сил України натрапили на архаїчний могильник. Знахідка змінила хід інженерних робіт зі створення фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу 123 бригади ТрО ЗСУ у Facebook.

Що відомо про сенсаційну знахідку військових

Українцям розповіли, що бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України.

"Звичайні земельні роботи обернулися сенсаційною археологічною знахідкою", - наголосили у прес-службі бригади й додали, що це "змінило хід інженерних робіт".

Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото)Фортифікаційні споруди на півдні України (фото: facebook.com/123brigadatro)

Зазначається, що під час роботи водій екскаватора Микола виявив невелику амфору. Зацікавившись знахідкою, він звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони вирішили передати знайдений предмет до музею "Старофлотські казарми".

Експерти музею проаналізували знахідку та встановили, що це - корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях і розміщувалася в могилах.

"Місце, де бійці проводили фортифікаційні роботи, виявилося архаїчним могильником, що датується 6-5 століттями до нової ери", - розповіли у бригаді.

Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото)Знахідки військових (фото: facebook.com/123brigadatro)

Уточнюється, що особливу увагу музейників привернула ще одна знайдена іонійська посудина - ойнохоя.

Цей давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками використовувався для розливання вина під час симпосіїв - ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції, що супроводжувались буйними веселощами (що було важливою складовою чоловічого дозвілля).

Колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а нині військовослужбовець Олександр пояснив, що це - ритуальні речі, створені спеціально для поховань і привезені з Греції.

Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото)Одна зі знайдених посудин (фото: facebook.com/123brigadatro)

"Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих", - додав експерт.

Повідомляється, що разом з артефактами військовослужбовці служби цивільно-військового співробітництва передали до музею рештки кісток похованих людей.

"Такі знахідки мають велике значення для вивчення історії регіону та дають змогу краще зрозуміти життя та звичаї давніх мешканців нашого краю", - підсумували у прес-службі бригади.

Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото)Сенсаційна археологічна знахідка. Військові ЗСУ натрапили на архаїчний могильник (фото)Публікація 123 бригади ТрО ЗСУ (скриншот: facebook.com/123brigadatro)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дніпрі знайшли кам'яну глибу фалічної форми, якій понад 5000 років.

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