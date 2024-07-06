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Українців по-новому штрафуватимуть за російську музику: що може змінитися

Субота 06 липня 2024 14:15
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Українців по-новому штрафуватимуть за російську музику: що може змінитися Штрафи за російську музику можуть зрости (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Народні депутати пропонують Верховній Раді розглянути проект закону №9547 щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що саме він може змінити.

Основне про проект закону

Проект закону №9547 щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора було зареєстровано у Верховній Раді 1 серпня 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Віктор Балога, Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин, Володимир В'ятрович, Василь Мокан, Тарас Батенко, Ганна Бондар та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

Українців по-новому штрафуватимуть за російську музику: що може змінитися

Проект закону №9547 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Станом на зараз документ надано народним обранцям для ознайомлення.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, основною метою проекту закону №9547 є забезпечення дієвих заходів впливу на суб'єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та сфери послуг - які не дотримуються встановлених обмежень у сфері підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Для цього документ пропонує внести зміни до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнивши її частинами 4 та 5, якими встановлюється відповідальність у вигляді штрафу за публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено.

Адвокат Роман Сімутін зауважив, що за умови схвалення законопроекту, в Україні зростуть штрафи за російську музику в громадських місцях.

"За новим законопроектом, керівники закладів будуть відповідальні за те, щоб російська музика не звучала в їхніх приміщеннях. Штрафи будуть накладатися на них, а не на окремих громадян", - уточнив експерт у своєму Telegram.

Юрист пояснив, що зараз такий штраф становить всього лиш 70 грн, однак документ пропонує встановити його на рівні:

  • від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 до 8 500 грн) - за порушення
  • від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн) - за повторне порушення впродовж року

"Підтримку цій ініціативі вже висловили деякі депутати та мовний омбудсмен, аргументуючи її необхідністю зміцнення нацбезпеки та зменшення впливу держави-агресора на українців", - розповів Сімутін.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про штрафи за шум у квартирі - скільки доведеться заплатити, якщо на вас поскаржаться сусіди.

Читайте також, як відому скрипальку звільнили через відмову грати російську музику.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №9547, Telegram-канал адвоката Романа Сімутіна.

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