Українців по-новому штрафуватимуть за російську музику: що може змінитися
Народні депутати пропонують Верховній Раді розглянути проект закону №9547 щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що саме він може змінити.
Основне про проект закону
Проект закону №9547 щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора було зареєстровано у Верховній Раді 1 серпня 2023 року.
Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Віктор Балога, Роман Лозинський, Ярослав Юрчишин, Володимир В'ятрович, Василь Мокан, Тарас Батенко, Ганна Бондар та інші.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.
Проект закону №9547 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
Станом на зараз документ надано народним обранцям для ознайомлення.
Що пропонує законопроект
Згідно з пояснювальною запискою, основною метою проекту закону №9547 є забезпечення дієвих заходів впливу на суб'єктів господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та сфери послуг - які не дотримуються встановлених обмежень у сфері підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.
Для цього документ пропонує внести зміни до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доповнивши її частинами 4 та 5, якими встановлюється відповідальність у вигляді штрафу за публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено.
Адвокат Роман Сімутін зауважив, що за умови схвалення законопроекту, в Україні зростуть штрафи за російську музику в громадських місцях.
"За новим законопроектом, керівники закладів будуть відповідальні за те, щоб російська музика не звучала в їхніх приміщеннях. Штрафи будуть накладатися на них, а не на окремих громадян", - уточнив експерт у своєму Telegram.
Юрист пояснив, що зараз такий штраф становить всього лиш 70 грн, однак документ пропонує встановити його на рівні:
- від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5 100 до 8 500 грн) - за порушення
- від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 грн) - за повторне порушення впродовж року
"Підтримку цій ініціативі вже висловили деякі депутати та мовний омбудсмен, аргументуючи її необхідністю зміцнення нацбезпеки та зменшення впливу держави-агресора на українців", - розповів Сімутін.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про штрафи за шум у квартирі - скільки доведеться заплатити, якщо на вас поскаржаться сусіди.
Читайте також, як відому скрипальку звільнили через відмову грати російську музику.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №9547, Telegram-канал адвоката Романа Сімутіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.