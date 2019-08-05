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В Харькове грузовик упал с моста, есть пострадавший

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 13:20
В Харькове грузовик упал с моста, есть пострадавший
Фото: место аварии (hk.npu.gov.ua)

Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в больницу

В Харькове грузовой автомобиль упал с моста, водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен  больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что  водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи борются за его жизнь.

"Сообщение о ДТП поступило в полицию 5 августа около 10:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Автомобиль КамАЗ перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции", - сообщили в полиции.

В Харькове грузовик упал с моста, есть пострадавшийФото: грузовой автомобиль, который упал с моста (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в Харьковской области в городе Люботине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщало РБК-Украина,  в Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и скутера пострадали женщина и годовалый ребенок. В пятницу, 2 июля, около 13:40 в селе Хустец произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2106 и скутера, за рулем которого находилась женщина с годовалым ребенком.

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