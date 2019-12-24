Фотохимический смог: киевлянам рассказали о новой опасности

Превышение озона в воздухе (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве исследовали концентрацию озона в приземном слое атмосферного воздуха

Загрязнение воздуха в Киеве происходит в большей степени из-за автомобилей, однако к продуктам горения добавляется еще и другая опасность для жителей столицы - стабильное повышение озона во внешней среде города. Об этом рассказал руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "Сегодня".

Согласно результатам первого научного исследования по определению граничных концентраций озона в приземном слое атмосферного воздуха, которое провели специалисты лаборатории Института общественного здоровья имени Марзеева, концентрации озона были на границе допустимого норматива, или даже сильно превышены (1-1,7 ГДК).

"Это связано с глобальным потеплением и большим количеством химических веществ в окружающей среде города Киева", - отметил Рубан.

Данное явление называется фотохимический смог, а регистрируют его при потеплении и повышении температуры в зимний и осенний период.

Глава Госпродпотребслужбы добавил, что смог образуется при повышении влажности, когда есть инверсия температуры и нет перемещения воздушных потоков.

Между тем, это "болезнь" всех мегаполисов, когда формируется белый смог. Рубан рассказал, что в случае со столицей Украины "это уже как хроническая болезнь, которую можно излечить только путем уменьшения количества загрязнения от автомобильного транспорта и уменьшения выбросов в атмосферу от промышленных предприятий и городских котельных".

Измерения озона в Киеве не проводятся, так как методика проведения таких замеров есть только в институте имени Марзеева, и необходимого оборудования больше нет ни в одной государственной лаборатории.

В Киеве озон в воздухе превышает нормы (Фото: коллаж: РБК-Украина)

В управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации намерены комплексно подойти к решению проблемы с плохим качеством воздуха. В частности, хотят для начала установить по городу датчики для проверки состояния воздуха в конкретных жилых кварталах.

"Проблематика по наличии в воздухе высокой концентрации озона есть и это факт. Например, когда мы занимались решением проблем с заводом "Энергия", то в воздухе выявляли высокие концентрации озона, в том числе", - рассказал начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Чиновник рекомендует по возможности отказаться от использования дизельного транспорта, что поспособствует уменьшению вредных выбросов в атмосферу.