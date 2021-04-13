Фотограф показал мистический рассвет над Хортицей: таким остров еще не видели

Остров Хортица в Запорожье не зря называют одним из семи чудес Украины. Это историческое место овеяно мистическим магнетизмом, а от красочных пейзажей захватывает дух.

Роскошные кадры острова опубликовал фотограф Евгений Вик на своей странице в Facebook .

На днях над островом художнику удалось запечатлеть по-настоящему впечатляющий ранний рассвет.

Первые лучи солнца уже пробились, в то время, как Луна все еще светится ярким светом. Выглядят такие пейзажи красочно и даже мистически.

Снимки поражают своей красотой. На них видно, как восходящее солнце окрашивает небо и воду в малиновые и оранжевые тона. Над Днепром тянется туман.

Фото: Рассвет над Хортицей (facebook.com/people/Eugene-Vik)

Также художник сделал шикарные кадры полного месяца, что ярко светился на синем ночном небе.

Хортица - крупнейший остров на Днепре, расположен в черте города Запорожье ниже днепровских порогов (теперь у ДнепроГЭС). Остров является национальным историко-культурным заповедником. Он вытянут с северо-запада на юго-восток, длина - 12,5 км, ширина - в среднем 2,5 км.

Фото: Рассвет над Хортицей зачаровывает красками (facebook.com/people/Eugene-Vik)

Впервые Xортица упоминается под названием острова Святого Григория в трактате "Об управлении империей" византийского императора Константина VII Багрянородного (составлен в 946-953).

В 2007 году Хортицу назвали одним из "Семи чудес Украины".