Фотограф показав містичний світанок над Хортицею: таким острів ще не бачили

Острів Хортиця в Запоріжжі не даремно називають одним із семи чудес України. Це історичне місце овіяне містичним магнетизмом, а від барвистих пейзажів перехоплює дух.

Розкішні кадри острова опублікував фотограф Євген Вік на своїй сторінці в Facebook .

На днях над островом художнику вдалося відобразити по-справжньому вражаючий ранній світанок.

Перші промені сонця вже пробилися, в той час, як Місяць все ще світиться яскравим світлом. Виглядають такі пейзажі барвисто і навіть містично.

Знімки вражають своєю красою. На них видно, як сонце забарвлює небо і воду в малинові і помаранчеві тони. Над Дніпром тягнеться туман.

Фото: Світанок над Хортицею (facebook.com/people/Eugene-Vik)

Також художник зробив шикарні кадри повного місяця, що яскраво світився на синьому нічному небі.

Хортиця - найбільший острів на Дніпрі, розташований у межах міста Запоріжжя нижче дніпровських порогів (тепер біля Дніпрогес). Острів є національним історико-культурним заповідником. Він простягається з північного заходу на південний схід, довжина - 12,5 км, ширина - в середньому 2,5 км.

Фото: Світанок над Хортицею зачаровує фарбами (facebook.com/people/Eugene-Vik)

Хортиця вперше згадується під назвою острова Святого Григорія в трактаті "Про управління імперією" візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного (складений в 946-953).

У 2007 році Хортицю назвали одним із "Семи чудес України".