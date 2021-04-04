Эти фото были запрещены в СССР, и на них трудно смотреть без отвращения

Блогер опубликовал фото, сделанные в 1970-80-х годах в СССР. Эту эпоху поклонники советщины любят называть "золотым веком", но ничего светлого и хорошего, судя по кадрам, там и близко не было. Большинство снимков, были сделаны советским фотографом Георгием Пинхасовым. Бытовые фото художника в Союзе были запрещены, и только после 1991 года стали появляться на выставках.
Кадры опубликовал блогер Максим Мирович на странице LiveJournal.
На фото показан нищий, который, судя по всему, психически нездоров. Он просит на коленях милостыню. В официозной прессе такой кадр не мог появиться, ведь он бы нарушил идеальную картинку здоровых, счастливых жителей страны советов.
Экскаватор, машинизация - в то время, как Гагарин уже давно слетал в космос, люди продолжают мозолями продвигать технический прогресс. А на заднем плане тяжелым кайлом машет женщина - так выглядело равноправие полов по-советски - женщин привлекали к тяжелому труду наравне с мужчинами.
Мясо попросту свалили из фургона на какие-то грязные картонки, и рубят топором прямо на земле. Разумеется, все это пойдет потом "на зал" - то есть, простым покупателям из народа. Заведующие магазином и продавцы уже давно отобрали себе кусочки получше, а остальное - можно и народу.
Для детей во дворах были из развлечений - вот такие кривые и скрипучие качели. А кому не нравится, пожалуйста, палки и камни - отличные инструменты для досуга подрастающего поколения.
Здесь блогер выложил целую серию снимков. На них бывалые пьяницы не стесняясь, пьют прямо на рабочем месте. Никакой милиции нет - такую "элиту", как правило, забирали в отделение только в крайнем случае. А вот система советских вытрезвителей процветала. Не только мужчины, но и женщины, как видно на одном из кадров, деградировали таким образом. На советские реалии так смотреть было куда проще.
Ранее блогер также делился ужасающими кадрами из жизни в СССР.
А вот в сети показали снимки Андреевского спуска в Киеве, каким его мало кто помнит.