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Фото района Киева потрясло жителей столицы: как такое можно сделать

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 10:28
Фото района Киева потрясло жителей столицы: как такое можно сделать
В Киеве забросали мусором экопарк на территории озера (Коллаж РБК-Украина

В Киеве утопает в мусоре один из районов

В Киеве на территории экопарка на Осокорках люди оставляют огромные кучи мусора. На это обратил внимание житель столицы Владимир Кулик и опубликовал ужасающие фотографии в паблике "Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на г. Киева" в Facebook.

Также мужчина к снимкам приложил карту местности.

"Немного о "свалках", – написал Владимир Кулик.

Фото района Киева потрясло жителей столицы: как такое можно сделатьФото района Киева потрясло жителей столицы: как такое можно сделатьФото района Киева потрясло жителей столицы: как такое можно сделатьВ Киеве замусорили один из районов (фото: Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на г. Киева)

В комментариях пользователи сети прокомментировали жуткое зрелище жизнедеятельности людей. Украинцы возмутились, как такое можно вообще сделать. К слову, некоторые заметили, что на месте есть и строймусор, который привезли сюда незаконно.

  • Красоты нашего района.
  • В голові не вкладається, як таке можна зробити.
  • Экопарк на Осокорках.
  • Просто свиньи.
  • Слушайте, но там далеко не все оставлено отдыхающими. вон ту кучу папок, и пластик, и строймусор вывозили целенаправленно. Рога бы поотшибать.

Фото района Киева потрясло жителей столицы: как такое можно сделать

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