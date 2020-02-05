Фото района Киева потрясло жителей столицы: как такое можно сделать

В Киеве забросали мусором экопарк на территории озера (Коллаж РБК-Украина

В Киеве утопает в мусоре один из районов

В Киеве на территории экопарка на Осокорках люди оставляют огромные кучи мусора. На это обратил внимание житель столицы Владимир Кулик и опубликовал ужасающие фотографии в паблике "Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на г. Киева" в Facebook.

Также мужчина к снимкам приложил карту местности.

"Немного о "свалках", – написал Владимир Кулик.

В Киеве замусорили один из районов (фото: Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на г. Киева)

В комментариях пользователи сети прокомментировали жуткое зрелище жизнедеятельности людей. Украинцы возмутились, как такое можно вообще сделать. К слову, некоторые заметили, что на месте есть и строймусор, который привезли сюда незаконно.